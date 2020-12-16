До Ель Класіко проти Атлетіка мадридський Реал підійшов у шикарній формі, перегравши Севілью, Борусію М і Атлетіко й не пропустивши за цей період жодного голу. В разі перемоги над басками "вершкові" порівнялися б за очками з Реал Сосьєдадом та все тим же Атлетіко (хоча у "матрацників" є два матчі в запасі), тож невдача була неприпустимою для "королівського клубу". На таку важливу зустріч нашого Андрія Луніна залишили в запасі.

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Очевидно, що гості з Більбао були андердогами, однак на старті поєдинку саме вони володіли ініціативою. Вже на 5-й хвилині де Маркос головою пробивав повз ліву стійку, замикаючи навіс Вільямса, а 13-й Іньякі обігрався з Оскаром і вивалився на ворота господарів – втім, баск пробив поруч із дальньою стійкою! При цьому нападника в момент удару явно штовхав Карвахаль, але арбітр проігнорував епізод.

A lo mejor a cámara lenta

El #VAR se entera de que esto es penalti

de Carvajal a Williams #RealMadridAthletic

Vía @ZB_Media_01 pic.twitter.com/8eMr8exALs — ᴛᴏɴʏ. (@TTonypdz) December 15, 2020

Все йшло добре, однак на 13-й хвилині сталася катастрофа – Рауль Гарсія, який вже мав жовту картку за грубий фол на Кроосі, сфолив проти Тоні ще раз, отримавши другу жовту та вилучення. Атлетік залишився у меншості на весь матч.

Втім, особливих проблем після цієї події підопічні Гаіски Гарітано не відчули. Так, Реал перехопив ініціативу й час від часу загострював гру, але моменти у мадридців не були аж надто небезпечними. До 40-х хвилин можна згадати тільки обвідний удар Вальверде (м'яч пройшов в метрі від стійки), неточне замикання кутового у виконанні Рамоса та дальній постріл Крооса на над дев'яткою. Були й інші спроби, однак вони вже зовсім не претендували на взяття воріт.

Здавалося, Атлетік впевнено триматиме нулі хоча б до перерви але в останні хвилини перед нею Реал по-дорослому взявся за гостей. Так, на 41-й хвилині подачу Модріча у воротарський майданчик замикав Вінісіус – Жуніор пробив точно в Сімона. На 44-й Вальверде прийняв навіс Менді з кутового й другим дотиком намагався розстріляти ворота, але нормально влучити по м'ячу не вийшло.

Зрештою, у компенсований час "вершкові" дотиснули суперника внаслідок красивої комбінації зі скидкою Вінісіуса під удар Кроосу з-за меж штрафного – Тоні ж потужно пробив під ближню стійку. 1:0! Саме з цим рахунком команди й пішли на відпочинок.

На старті другого тайму баски пішли відігруватись. Реал ще не встиг отямитись після перерви, а Атлетік, організувавши кілька атак, несподівано зрівняв рахунок: на 52-й хвилині де Маркос прорвався правим флангом і викотив поперечний пас на вільного Капу, а той метрів з 19-ти пробив по центру – Куртуа парирував перший удар, але Андер спіймав відскок і пробив вдруге. 1:1!

Реал вже за дві хвилини відповів голом Вінісіуса з передачі Бензема, однак його одразу ж скасували через офсайд. Здавалося, що зараз Атлетіку не позаздриш – втім, у наступні 20 хвилин тиск мадридців не вилився у щось гостріше за два дальніх удари у виконанні Менді та Крооса. Обидва полетіли по горобцях. Було також кілька кросів та перспективних атак без завершення, однак загалом темп зустрічі критично впав. Матч впевнено йшов на нічию, попри спроби Зідана освіжити атаку – в середині другого тайму на поле вийшли Асенсіо, Іско та Родріго.

Попри відсутність моментів, Реал Мадрид явно переважав у загальній активності. Контргри з боку басків взагалі не було, за що команду і покарали: на 75-й хвилині Карвахаль виконав прекрасну подачу з правого напівфлангу, а Бензема точним ударом головою замкнув – 2:1!

Гаіска Гарітано у відповідь випустив Муньяїна та Лекуе. Атлетік пішов відігруватись, відверто притиснувши Реал на 80-х хвилинах – втім, нічого цікавішого за серію кутових та заблокований Вараном удар Кордоби, витиснути баскам не вдавалось. "Вершкові" намагались контратакувати, але виходило так собі. Втім, у компенсований час наступила вирішальна мить: Весга на 90+1-й хвилині вирвався на побачення з Куртуа й безхитрісно пробив у голкіпера, а мадридці відповіли атакою з проникним пасом Модріча на правий край штрафного та ударом Бензема в дальній кут – 3:1! Це вже була перемога.

Таким чином, Реал порівнявся з Реал Сосьєдадом та Атлетіко на вершині турнірної таблиці Прімери. Нині у мадридців 26 очок, але вони йдуть третіми за додатковими показниками. Атлетік, маючи в активі 14 залікових балів, тримається на тринадцятій сходинці.

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