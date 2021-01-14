Форвард Барселони Ліонель Мессі змушений миритися з жовтою карткою за мотивами матчу 11 туру Прімери проти Осасуни (4:0).

Апеляційний комітет RFEF відхилив апеляцію каталонського клубу, повідомляє Marca.

Мессі може пропустити фінал Суперкубка Іспанії

Під час святкування гола Мессі зняв ігрову футболку Барселони, а під нею була вінтажна форма Ньюеллс Олд Бойз. "Блаугранас" наполягали, що жест Ліонеля був виключно даниною пам'яті Марадони, але цього аргументу виявилося недостатньо для зміни рішення RFEF. Жовта картка не скасована, а також зірковому аргентинцю доведеться сплатити штраф у розмірі 600 євро.

Додамо, що Мессі провів 21 матч у поточному сезоні, відзначився 14 голами та 6 асистами.

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