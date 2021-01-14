Головний тренер Барселони Рональд Куман не впевнений, що аргентинський форвард "блаугранас" Ліонель Мессі зможе допомогти команді у фінальній битві за Суперкубок країни.

"Що стосується Мессі, то ми повинні почекати ще кілька днів, щоб зрозуміти, чи зможе він зіграти", – цитує Кумана видання AS.

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Нагадаємо, напередодні Барселона лише у серії пенальті змогла пройти Реал Сосьєдад у півфіналі Суперкубка Іспанії. Ліонель не потрапив навіть до заявки на поєдинок – повідомлялось, що аргентинець відчуває дискомфорт після пошкодження у матчі Ла Ліги проти Гранади.

У фіналі Суперкубка Іспанії Барселона зіграє з переможцем пари Реал – Атлетік. Матч відбудеться у неділю, 17 січня.

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