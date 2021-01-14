Форвард Барселоны Лионель Месси вынужден мириться с желтой карточкой по мотивам матча 11 тура Примеры против Осасуны (4:0).

Апелляционный комитет RFEF отклонил апелляцию каталонского клуба, сообщает Marca.

Месси может пропустить финал Суперкубка Испании

Во время празднования гола Месси снял игровую футболку Барселоны, а под ней была винтажная форма Ньюэллс Олд Бойз. "Блаугранас" настаивали, что жест Лионеля был исключительно данью памяти Марадоны, но этого аргумента оказалось недостаточно для изменения решения RFEF. Желтая карточка не отменена, а также звездному аргентинцу придется заплатить штраф в размере 600 евро.

Добавим, что Месси провел 21 матч в текущем сезоне, отличился 14 голами и 6 ассистами.

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