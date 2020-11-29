Форвард Барселони Ліонель Мессі відзначився забитим голом у матчі проти Осасуни та присвятив його Дієго Марадоні.

У матчі з памплонцями Мессі класним ударом у дальній кут зробив рахунок 4:0, обігравши перед цим одразу двох суперників.

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Аргентинець підготував яскравий перфоманс для святкування і зняв ігрову футболку, під якою була культова форма Ньюеллс Олд Бойз із 10-м номером на спині – саме у такій свого часу виступав Дієго Марадона.

Зазначимо, що Барселона влаштувала погром Осасуні (4:0) у день свого 121-річчя. Ця пермога дозволила каталонцям набрати 14 очок та піднятись на 8 місце у турнірній таблиці.

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