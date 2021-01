У серії післяматчевих пенальті 29-річний француз пробив у стилі Девіда Бекхема на Євро-2004. "Який він все ж таки бовдур!", – одразу промайнуло в голові. На щастя, помилка Грізманна не стала фатальною завдяки молодому кантерано Барси – Рікі Пучу. Хлопчина холоднокровно реалізував власний удар, врятувавши зіркового партнера, та й усю команду, від поважних проблем. Промах "маленького принца" миттєво перетворився на топ-тренд у соціальних мережах. Грізі знищували смішними мемами, але сам нападник тримається позитивної хвилі. Ба більше, він особисто "вподобав" кілька насмішок.

Реал Сосьєдад – Барселона – 1:1 (пен. 2:3) – відео промаху Грізманна

Griezmann has jokingly liked a tweet mocking his horrible penalty yesterday. pic.twitter.com/M1s581gUdO