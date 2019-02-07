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Барселона може придбати Іско, – Daily Star

17:40 609 Читать на русском
Барселона може придбати Іско, – Daily Star
Іско / reuters

Каталонський клуб зацікавлений у послугах плеймейкера "галактікос" Іско.

За інформацією Daily Star, Барселона розглядає можливість придбання Іско. Повідомляється, що Реал може продати Іско через непорозуміння з партнерами та конфліктом з головним тренером Реала Сантьяго Соларі.

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Раніше авторитетне видання AS писало, що іспанець попросить керівництво "галактікос" відпустити його, якщо аргентинець продовжить бути головним тренером. Днями президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу натякнув, що "блаугранас" можуть придбати цього гравця.

"Якби тренерський штаб попросив придбати гравця, а він в свою чергу хотів покинути Реал, звичайно, ми б спробували його підписати", – сказав президент Барси.

Також претендентом на хавбека є Манчестер Сіті, який раніше вже проявляв до нього інтерес.

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