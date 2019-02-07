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Азар очікує на рішення Реала, – журналіст

11:47 125 Читать на русском
Азар очікує на рішення Реала, – журналіст
Еден Азар / Фото skysports

Схоже, хавбек Челсі Еден Азар вже визначився, де хоче продовжити кар'єру, але не все залежить від його бажання.

"Азар хоче перейти в Реал, це його мрія.

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Він відмовився продовжувати контракт з Челсі та чекає, коли Реал прийме рішення щодо його придбання", – сказав іспанський журналіст Гільєм Балаге для порталу Cadena Cope.

Нагадаємо, чинний контракт Азара з клубом діє до літа 2020 року.

Керівництво лондонського клубу не хоче прощатись зі своїм лідером, але якщо трансферу не вдасться уникнути, то Челсі попросить за бельгійця не менше 100 млн фунтів.

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