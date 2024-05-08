Реал Мадрид у рамках матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 приймає Баварію. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Лунін повернувся в основу: Реал оголосив стартовий склад на матч-відповідь 1/2 фіналу ЛЧ проти Баварії

Матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між мадридським Реалом і мюнхенською Баварією стартує о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Перша зустріч завершилась внічию – 2:2.

Реал Мадрид – Баварія: анонс матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Тібо Куртуа відновився від травми й потіснив Луніна зі старту на вихідних, зігравши з Кадісом. Втім, Карло Анчелотті знову стримав слово – у ЛЧ основним залишається українець. Андрій потрапив у склад, а Баварія оголосить свою "одинадцятку" в районі 21:00 за київським часом.

Син Анчелотті живе своє найкраще життя – чим він займається в Реалі і як доносить батькові те, що інші бояться?