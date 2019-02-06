Бартомеу – про Іско: Якби Вальверде хотів цього гравця, а той – піти з Реала, ми б його підписали

Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу прокоментував можливість переходу Іско.
"Якби тренерський штаб попросив придбати гравця, а він в свою чергу хотів покинути Реал, звичайно, ми б спробували його підписати. Але з тих пір як я прийшов сюди, нічого такого не траплялося.
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Між клубами немає ніяких домовленостей з цього приводу. Кожен намагається зробити свою команду сильнішою. Іско? З поваги до Реала я б спершу поговорив з їх президентом", – цитує Бартомеу Goal.com.
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До слова, у поточному сезоні на рахунку Іско 25 матчів за Реал у всіх турнірах. Хавбек зміг забити один гол та віддати 4 результативні передачі.