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Бартомеу – про Іско: Якби Вальверде хотів цього гравця, а той – піти з Реала, ми б його підписали

12:03 168 Читать на русском
Бартомеу – про Іско: Якби Вальверде хотів цього гравця, а той – піти з Реала, ми б його підписали
Іско / Фото ФК Reuters

Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу прокоментував можливість переходу Іско.

"Якби тренерський штаб попросив придбати гравця, а він в свою чергу хотів покинути Реал, звичайно, ми б спробували його підписати. Але з тих пір як я прийшов сюди, нічого такого не траплялося.

Іско покине Реал, якщо Соларі залишиться головним тренером – є претендент на гравця

Між клубами немає ніяких домовленостей з цього приводу. Кожен намагається зробити свою команду сильнішою. Іско? З поваги до Реала я б спершу поговорив з їх президентом", – цитує Бартомеу Goal.com.

Іско втратив себе, його стосунки з Соларі явно обговорюються в клубі, – Вальдано

До слова, у поточному сезоні на рахунку Іско 25 матчів за Реал у всіх турнірах. Хавбек зміг забити один гол та віддати 4 результативні передачі.

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