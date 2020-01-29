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Барселона запропонувала 100 млн євро за Рішарлісона – Евертон відповів категорично

19:54 1212 Читать на русском
Барселона запропонувала 100 млн євро за Рішарлісона – Евертон відповів категорично
Рішарлісон / Фото ФК Евертон

Барселона продовжує пошуки заміни травмованому Луїсу Суаресу, цього разу скаути добрались до Туманного Альбіону.

Барселона надіслала запит Евертону щодо бразильського форварда Рішарлісона, повідомляє Sky Sports.

Гравці Барселони незадоволені методами роботи Сетьєна

Каталонці пропонували "ірискам" близько 100 млн євро за 22-річного гравця, але у Ліверпулі відмовились від такої пропозиції. Евертон має намір найближчим часом підсилити команду і прощання з лідерами – не входить у плани клубу.

На трансфері особисто наполягав спортивний директор "блаугранас" Ерік Абідаль.

В поточному сезоні АПЛ Рішарлісон провів 22 матчі, в яких відзначився 8-ма голами та 4-ма асистами.

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