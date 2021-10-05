Барселона готується до підсилення складу в зимове трансферне вікно, але зіштовхнулась з серйозною проблемою.

Фінансова ситуація Барселони залишається катастрофічною – через борги клуб не може дозволити викласти велику суму на трансфери, повідомляє Mundo Deportivo.

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"Блаугранас" можуть виділити лише 16 млн євро на підсилення складу взимку. Цікаво, що каталонці бажають запросити одразу двох зірок – Рахіма Стерлінга та Дані Ольмо.

До слова, поточний сезон каталонці проводять невдало – 9 місце у чемпіонаті з 12 пунктами та остання сходинка у групі E (0 очок) в Лізі чемпіонів.

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