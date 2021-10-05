"Таке трапляється з будь-якою командою, коли змінюється покоління. Створити команду непросто. Барселона буде зазнавати труднощів не тільки в цьому році, але і в наступному.

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На тому рівні, на якому вони грають, каталонцям необхідний досвід гравців. Наразі зі стартового складу Барселони він є лише у Піке і Бускетса. Вони залучили багато дуже талановитих молодих гравців. Подивимося. Наступний матч ми граємо у Барселоні.

Для єврокубкової весни можна зайняти 3-е місце в групі. Складно сказати, Бенфіка – дуже хороша команда, і у них чудовий склад. Ці команди вклали багато грошей. Бенфіка вклала 150 мільйонів. Вартість гравців визначається талантом, всім цим, але також і частково трансферним ринком. Буде дуже важко, у Динамо найскладніша група", – сказав Луческу в інтерв'ю Digi Sport.

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