Гол Довбика і асисти Циганкова у відеоогляді матчу Валенсія – Жирона – 1:3
22:45 - Читать на русском
Валенсія поступилася Жироні у 37-му турі Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Савіо 33’
Артем Довбик 58’
33’ Савіо
58’ Артем Довбик
Обидві команди мали вдосталь моментів, але забивала лише Жирона. Віктор Циганков відзначився двома асистами – на Савіо та автогол Ярека. Між цими м'ячами "вклинився" Довбик, який легко замкнув простріл Мартіна.
Циганков створив 2 голи, Довбик поров і забив, Яремчук просто поров – перемога не принесла Жироні ще один турнір
"Хворобу нереалізації" підхопив і Яремчук, вийшовши на заміну. Форвард Валенсії зіпсував два чудові моменти. "Кажани" уникнули розгрому лише завдяки пенальті Пепелу – 1:3.
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