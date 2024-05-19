Валенсія поступилася Жироні у 37-му турі Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Обидві команди мали вдосталь моментів, але забивала лише Жирона. Віктор Циганков відзначився двома асистами – на Савіо та автогол Ярека. Між цими м'ячами "вклинився" Довбик, який легко замкнув простріл Мартіна.

Циганков створив 2 голи, Довбик поров і забив, Яремчук просто поров – перемога не принесла Жироні ще один турнір

"Хворобу нереалізації" підхопив і Яремчук, вийшовши на заміну. Форвард Валенсії зіпсував два чудові моменти. "Кажани" уникнули розгрому лише завдяки пенальті Пепелу – 1:3.