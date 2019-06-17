ПСЖ готовий продати Неймара, – L’Equipe

Іспанія — 16 черв 496
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Зозуля отримав персональне прохання від фанатів Альбасете – вони влаштували команді овацію попри невихід в Прімеру
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Супряга підтвердив, що у наступному сезоні виступатиме за СК Дніпро-1Україна — 16 черв 2158
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Альбасете – Мальорка: Зозуля залишається без Прімери – українець ледь не став героєм і наближається до відходуІспанія — 16 черв 4676
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Фенербахче та Шальке не можуть зійтися в ціні за КоноплянкуТуреччина — 16 черв 1155
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"Ворота Реала у надійних руках": Лунін з партнерами стали відкриттям ЧС-2019 U-20 – голкіпер вразив ще й уболівальниківЗбірна України — 16 черв 3415