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ПСЖ готовий продати Неймара, – L’Equipe

00:35 162 Читать на русском
ПСЖ готовий продати Неймара, – L’Equipe
Неймар / Reuters

Нападник ПСЖ Неймар може покинути французький клуб вже цього літа.

Керівництво французького гранду не буде проти продати бразильського нападника, якщо надійде гарна пропозиція, повідомляє L’Equipe.

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Крім того, сам футболіст дав зрозуміти своєму оточенню, що втомився у ПСЖ та хоче змінити обстановку. Агент Піні Захаві вже розпочав роботу з повернення футболіста в Іспанію.

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До слова, у поточному сезоні в активі Неймара 28 матчів за ПСЖ в усіх турнірах, де нападник забив 23 голи та віддав 13 результативних передач.

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Головне Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція Трансфери ПСЖ
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