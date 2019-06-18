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Барселона близка к возвращению Неймара – ПСЖ получит бешеную сумму и трех игроков основы каталонцев

08:24 331 Читати українською
Барселона близка к возвращению Неймара – ПСЖ получит бешеную сумму и трех игроков основы каталонцев
Неймар / Фото REUTERS

Нападающий ПСЖ Неймар близок к возвращению в Барселону.

Переговоры между представителями Неймара и руководством Барселоны проходят позитивно и близки к своему завершению, сообщает Globoesporte.

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По информации издания, каталонцы заплатят ПСЖ за этот переход 100 миллионов евро и отдадут трех игроков: Самюэля Умтити, Усмана Дембеле и Ивана Ракитича.

Также отмечается, что президент Барселоны Хосеп Бартомеу лично общается с отцом Неймара, что бы уладить все недоразумения.

К слову, вчера президент ПСЖ заявил, что готов попрощаться с несколькими исполнителями, которые не видят своего будущего в Париже. Также сообщалось о готовности клуба продать Неймара в случае получения достойного предложения.

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Напомним, Неймар выступал за Барселону с 2013 по 2017 рек и выиграл с командой Лигу чемпионов и стал двукратным чемпионом Испании. Сейчас 27-летний нападающий восстанавливается от травмы, из-за которой пропускает Копа Америка-2019.

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