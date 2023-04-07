Барселона розгромно програла другий матч півфіналу Реалу (0:4) і покинула турнір, але в СММ RFEF був якийсь інший сценарій.

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На офіційній сторінці організації у Facebook з'явився анонс фіналу. Якщо вірити йому, то Осасуна у вирішальному матчі зустрінеться з Барселоною, а не Реалом.

Насправді ж це була неуважність автора картинки, яку незабаром змінили на правильну.

Додамо, що фінал цьогорічного розіграшу Кубка Іспанії відбудеться 6 травня на севільському стадіоні Ла Картуха. Для Осасуни це шанс виграти свій перший трофей в історії. Памплонці вже мали один фінал Кубка, але в сезоні 2004/05 програли Бетісу (1:2) у додатковий час. Натомість Реал може похизуватися 19 Кубками Іспанії, останній з яких здобув у 2014 році.

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