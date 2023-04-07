Барселона разгромно проиграла второй матч полуфинала Реалу (0:4) и покинула турнир, но у СММ RFEF был какой-то другой сценарий.

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На официальной странице организации в Facebook появился анонс финала. Если верить ему, то Осасуна в решающем матче встретится с Барселоной, а не Реалом.

На самом же деле это была рассеянность автора картинки, которую вскоре сменили на правильную.

Добавим, что финал розыгрыша Кубка Испании состоится 6 мая на севильском стадионе Ла Картуха. Для Осасуны это шанс выиграть свой первый трофей в истории. У памплонцев уже был один финал Кубка, но в сезоне 2004/05 они проиграли Бетису (1:2) в дополнительное время. Реал может похвастаться 19 Кубками Испании, последний из которых добыл в 2014 году.

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