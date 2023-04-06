Головним героєм Класіко став нападник Реала Карім Бензема – перший гравець "бланкос" після легендарного Пушкаша, якому вдалося оформити хет-трик на Камп Ноу. Натомість у складі Барси "відзначилась" уся команда, зокрема, Франк Кесьє, який привіз пенальті на рівному місці.

Реал вийшов у фінал Кубка Короля, знищивши Барселону на Камп Ноу – Бензема оформив перший хет-трик у Класіко

Барса, яка у турнірній таблиці Ла Ліги випереджає Мадрид на 12 очок, вдруге поспіль не пробилась до фіналу Кубка Короля. Іспанська преса поставила на каталонцях принизливе тавро: "не конкурентна команда у великих матчах".

Розбір найгарячіших моментів гри можна переглянути на Youtube-каналі "Футбол 24".