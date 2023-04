Перший півфінал між Реалом і Барселоною пройшов на Сантьяго Бернабеу й завершився мінімальною перемогою каталонців. Звитяга була абсолютно нелогічна – "вершкові" домінували й навіть краще пресингували. Класіко в Ла Лізі також принесло поразку для підопічних Карло Анчелотті, тож крім турнірної мотивації у мадридців була ще й спортивна злість.

Камавінгу відправили стримувати правий фланг Барси, а Хаві змушений був провести стандартну ротацію

Реал випустив бойовий склад. Головною цікавинкою у ньому стала поява Камавінги на лівому фланзі оборони. Також варто відзначити вихід Алаби в основі та довіру до Карвахаля – після прекрасного матчу з Вальдолідом багато хто очікував на вихід Васкеса.

Хаві не міг розраховувати на допомогу травмованих Крістенсена, Педрі, Дембеле та Де Йонга. Втрати серйозні, але майже рівноцінні заміни цим футболістам були. Гаві та Рафінья розташувались на фланзі атаки, Кесьє грав у центрі, а в центрі оборони вийшов Алонсо.

Перший тайм повторив тактичний малюнок останнього дербі, але був нюанс

Перший тайм пройшов у рівному руслі, повторюючи картину попереднього Класіко. Араухо знову отримав більш активну роль поперее, не забуваючи й про стримування Вінісіуса, а Барса володіла ініціативою й намагалася швидко повертати м'яч. Позиційна атака великою мірою зводилась до численних кросів або спроб запустити у прохід Бальде. Праворуч створювались ізоляції для Рафіньї, а Гаві працював між лініями.

"Бланкос", своєю чергою, опустили Вальверде ближче до опорної зони, а в атаку намагались виходити через комбінації та закидання на Вінісіуса. Араухо непогано стримував бразильця (йому часто допомагав Гаві), але у каталонців не виникало явної переваги в центральній зоні. До того ж, Реал у випадку проблем вчасно опускався у низький блок.

Як наслідок, у першому таймі майже не виникало моментів. У обох команд були перспективні простріли, заблоковані удари, непогані вривання, однак в завершальній фазі нічого не виникало. "Блаугранас" діяли активніше, але не могли прошити оборону – підопічні Хаві збивались на кроси.

Ось тут проявилась перша різниця з попереднім Класіко – Реал перестав програвати підбирання, в чому неабияк допомагали Камавінга, Алаба, Модріч і Кроос.

Мізерна кількість гостроти за 44 хвилину і вибух перед перервою

До останніх хвилин першого тайму пригадується тільки два хороших епізоди. У Барселони була класна атака з кількома передачами в районі штрафного та ударом Серхі Роберто метрів з 15-ти – втім, вийшло занадто слабко.

Крім того, один із прострілів Алаба заблокував рукою, але це не пенальті. Кінцівка була в природньому положенні, згідно нинішніх рекомендацій. Девід нікуди не міг її подіти й опирався на неї, а не відкидував у бік.

У Реала можна пригадати атаку з передачею на хід Родріго правим флангом. Він обійшов Алонсо, влетів у карний майданчик та прострілив на дальню стійку. Вінісіус замикав, однак Араухо встиг накрити його удар. От, власне, і вся гострота.

Тим не менш, Класіко було динамічним і багатим на яскраві хайлайти. Арбітр ігнорував поштовхи й дрібні фоли, а футболісти намагались вивести один одного з рівноваги. Особливо виділявся Гаві, який провокував Вінісіуса й активно ліз у різноманітні сутички. Обидва сіли на жовту картку на 26-й хвилині.

А на 45-й гра вибухнула фантастичним розміном! Спочатку Лєвандовскі отримав м'яч у центрі карного майданчика й пробив у лівий нижній кут. Куртуа парирував, Барса не змогла виграти підбирання.

А Реал пішов у контратаку 3-в-3! Вінісіус віддав на правий край під удар Бензема, але Карім повернув м'яч бразильцю. Той пробив повз тер Штегена, а на лінії воріт майже сферу зупинив Кунде – Бензема тут же добив, хоча "круглий" вже перетнув стрічку. 0:1!

Реал шокує Камп Ноу

Багатьом вболівальникам Барселони здалося, ніби пропущений гол став звичайною випадковістю. Існує думка, що каталонці взагалі "возили" Реал, що звучить дивно. Тим не менш, гра дійсно була рівною, а Мадриду дійсно трішки пощастило – хоча гол прилетів завдяки систематичним виграшам підбирань.

Так чи інакше, на другий тайм підопічні Карло Анчелотті вийшли дуже зарядженими. Гості кілька разів вривалися у штрафний і не вилазили з половини поля "блаугранас". На 50-й же хвилині вони забили другий гол!

Мілітао запустив пас на хід Модрічу, а Лука обійшов Серхі Роберто й викотив м'яч на лінію штрафного – там відкрився Бензема, який одразу ж вистрілив у лівий нижній кут. 0:2!

Цей ляпас освіжив Барсу, адже тепер треба було відігруватись. Підопічні Хаві пішли уперед і провели кілька перспективних атак. Три з них завершились пострілами з лівого та правого краю карного майданчиків.

Удар від Бальде парирував Куртуа, Рафінья бахнув над поперечкою, а Араухо пробив повз дальній кут. Крім того, була подача з кутового, яка завершилась замиканням – втім, сфера пролетіла паралельно воротам.

А на 56-й хвилині Реал взяв та й заробив пенальті. Вінісіус підхопив м'яч перед штрафним, прокинув його повз Кесьє й отримав по ногах. 100-відсотковий одинадцятиметровий.

Бензема впевнено його реалізував – 0:3! Це вже була катастрофа для Барси.

Мадрид легко добиває "блаугранас". Бензема – on fire

Після такого команда Хаві вже не прийшла до тями. Реал же продовжував створювати моменти. Вже на 60-й хвилині розмашиста атака мадридців завершилась прострілом на дальню стійку, але Родріго не встиг замкнути у порожні ворота.

На 77-й Кунде впав при перехопленні подачі, дозволивши Бензема пробити з мінімальної відстані – француз не влучив у ворота! Ще за хвилину Асенсіо отримав проникну передачу і бив у лівий нижній. Тер Штеген парирував!

Зрештою, на 81-й хвилині сталося неминуче: Барса пішла уперед і втратила м'яч, а Реал спокійно розкатав контратаку 3-в-2 – Бензема отримав м'яч на правому краю карного майданчика й покотив у дальній. 0:4! Карім оформив хет-трик.

Він же встановив остаточний рахунок зустрічі. Реал святкує розгромну перемогу в Класіко і виходить у фінал Кубка Іспанії, де зіграє з Осасуною.

День оновлення рекордів

Побиття Барселони у півфіналі Кубка-2022/23 виявилось воістину історичним. Реал здобув найбільшу перемогу в Ель Класіко у ХХІ столітті, а остання звитяга із різницею в чотири голи була зафіксована аж у 1995 році – тоді Мадрид виграв з рахунком 5:0. На Камп Ноу же такого не траплялось з 1963 року.

Якщо взяти конкретно Кубок Кололя, то на виїзді з різницею у 3+ голів на Камп Ноу перемагали тільки дві команди – обидві з Мадриду. Атлетіко вдавалося це у 1995-му та 1999-му, а Реал востаннє провернув подібне у 2013-му.

Важко повірити, але "вершкові" вийшли у фінал Кубка Короля вперше за дев'ять років. Востаннє це траплялось у сезоні 2013/14.

Український футбол теж можна вписати у контекст оновлення рекордів на Камп Ноу. Остання домашня поразка Барселони з різницею у чотири голи сталася у далекому 1997 році – і завдало її київське Динамо. Так, це був той самий сезон "біло-синіх" у ЛЧ.

Бензема – легенда

Левову частину рекордів у вчорашньому Класіко записав на себе Карім. Французький нападник оформив другий поспіль хет-трик, забивши 19-й гол у поточному сезоні. Більше – тільки у Рашфорда, та і то всього на один м'яч.

Бензема став одним із 11 футболістів, яким вдавалося відзначитись хет-триком на Камп Ноу. Одним із них є наш Андрій Шевченко, який шокував Барсу в 1998 році. Інша десятка не менш легендарна – "трьошку" в Барселоні клали Луїс Арагонес (1961 рік), Ференц Пушкаш (1963), Курбос (1984), Пенья (1987), Балтазар (1989), Ігуера (1994), Пантіч (1997, покер), Форлан (2005) та Мбаппе (2021).

Серед цього списку лише Пушкаш був представником Реала. Таким чином, Бензема оновив його досягнення й став першим футболістом "королівського клубу" за останні 60 років, якому вдалося провести хет-трик на Камп Ноу.

Також Бензема став другим гравцем у історії, якому вдалося оформити 3 голи та 1 асист у виїзному Класіко. До вчорашнього вечора подібним похизуватись міг тільки Мессі, який зробив це у березні 2014-го.

Тепер Карім є четвертим бомбардиром в історії Класіко – у його активі 16 голів. Йому не вистачає всього трьох м'ячів, аби вийти на другу позицію. Попереду француза тримаються Кріштіану Роналду та Альфредо Ді Стефано – колишні королі Реала провели по 18 голів. Лідером залишається Мессі із 26 голами.

Якщо ж взяти до уваги голи+асисти, то Бензема вже зараз є другим після Лео. У Каріма 27 результативних дій (16+11, а в аргентинця – 40 (26+14).

Тактична і ментальна поразка Барси. Анчелотті знову красень

Останні три Класіко завершувались перемогами Барселони. Найбільш переконливим став винос у фіналі Суперкубка – Реал виглядав безсилим проти нової тактики "блаугранас". Хаві здивував мадридців моделлю із двома розігруючими опорниками ("півотами") та Гаві у ролі плаваючого лівого вінгера. Виконання задуму назвати ідеальним не можна, але підопічні Карло Анчелотті не змогли скористатись вадами суперника.

Після цього італієць провів роботу над помилками. У першому півфіналі "вершкові" здивували високим пресингом і домінуванням при роботі на м'ячі – мінімальна поразка стала випадковістю. Хаві та фанам Барси варто пам'ятати про це, коли вони згадують про вчорашній "несправедливий" перший тайм та "фартовість" Реала.

Поразка у чемпіонаті здавалася більш логічною, адже у "королівського клубу" мало що вдавалося у атаці. Був тиск, але не було моментів – те саме сталося вчора з Барсою. От тільки її тепер фанати впевнені, що самої активності достатньо для розгрому.

На практиці команди у тому матчі нейтралізували одна одну. Каталонці не змогли захопити явну перевагу в центрі й слабенько виглядали у позиційному наступі, а гострота виникала тільки після кросів та швидких повернень м'яча. У Реала ж погано працювали закидання на Вінісіуса – бразильця з'їли. Просто в другому таймі Карло довелося розкривати гру, що принесло Барселоні купу моментів – хоча навіть у такому важкому матчі мадридці забили ("блаугрнас" врятували лічені сантиметри).

Тобто, візуально здавалося, що Барса на куражі знесла Реал. Якщо ж поглянути на деталі, то знести Реал у Класіко в Ла Лізі вдалося тільки після того, як Карло Анчелотті пішов ва-банк, порушивши стабільність оборонної структури. Вже тоді виникали питання – а як же повернеться гра без вигідного для "блаугранас" рахунку на табло?

Все виявилось дуже сумно. Барселона у кубовому матчі-відповіді була нокаутована вже після першого гола, хоча він лишень зрівняв загальний рахунок у протистоянні. За словами Хаві та Серхі Роберто, команда в перерві тільки й говорила про несправедливість, а другий м'яч взагалі вбив каталонців! Хіба це чемпіонський дух?

Та і смішно говорити про домінацію Барси в першому таймі. З обох боків була непогана нейтралізація – як і в попередньому Ель Класіко. Тільки тепер Мадрид більш явно працював другим номером. Також варто відзначити кращу роботу гостей в єдиноборствах та значно меншу кількість втрат (31-26 за виграними дуелями у 51-59 за втратами до перерви).

Каталонцям можна записати в актив тільки відносно непогану роботу в рамках своїх принципів. Була гра на третього, були ізоляції на правому фланзі, був тиск на Карвахаля, був хороший пресинг – але ж не виникало моментів! Мадридці впевнено захищались на останній третині, закриваючи усі зони завершення й блокуючи більшість спроб увійти у штрафний, а також виграючи підбирання.

Хаві намагався затискати Реал, підіймаючи на чужу половину поля по шість футболістів та ігноруючи структуру 3+1 у захисті. Це було дуже ризиковано, враховуючи повільність Бускетса – Мадрид занадто небезпечний у перехідних фазах.

В одному із епізодів мадридці показали, як вони здатні карати таку модель, однак Хаві не зробив жодних висновків. Покарання прилетіло у вигляді ідентичної контратаки на 45-й хвилині.

Xavi received a warning of attacking with 6 men in the box & leaving a 3-1 transition defence vs a team as good in transition as Real Madrid, when Modrić exploited a gap behind Busquets. He did not heed the warning & this was how Barca conceded the 1st goal via Rodrygo carrying. pic.twitter.com/iAF7hw5Wnb