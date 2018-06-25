ЧС-2018: сенегалець Ваге став наймолодшим автором гола серед африканців на чемпіонатах світу

Оборонець збірної Сенегалу Мусса Ваге став найбільш юним автором забитого м'яча серед представників Африки на мундіалях.

Юний захисник – наймолодший автор гола серед африканців на чемпіонатах світу, повідомляє Opta Sports.

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Ваге забив у другому таймі поєдинку проти збірної Японії (2:2). На цей момент оборонцю виповнилося 19 років і 263 дні. Це дозволило сенегальцю встановити рекорд Африки.

Загальний рекорд належить легендарному Пеле, який вперше забив на Мундіалі у віці 17-ти років і 238-ми днів. Це сталося на ЧС-1958, що проходив у Швеції. Король футболу забив під час тодішньої першості 6 м'ячів і привів "селесао" до першої перемоги на Кубку світу.

Мусса Ваге грає за бельгійський Ейпен, у складі якого в сезоні 2017/18 провів 28 матчів і відзначився 4-ма асистами.