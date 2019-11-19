Вілліан і Фабіан Руїс відмовляються продовжувати контракти зі своїми клубами заради Барселони, – ЗМІ

Барселона може отримати перевагу під час переговорів щодо трансферів вінгера Челсі Вілліана і хавбека Наполі Фабіана Руїса.

Гравці не поспішають підписувати нові угоди зі своїми клубами, сподіваючись на пропозицію каталонців, інформує Mundo Deportivo.

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Контракт Вілліана з Челсі закінчується влітку цього року, однак лондонці запропонували йому новий – на два роки з можливістю продовження ще на один. Наразі екс-зірка Шахтаря не погодився на такі умови. Подібна історія і у Фабіана Руїса – іспанець не хоче підписувати нову угоду з Наполі, а чинна розрахована до 2023 року. Видання вважає, що обидва гравці знають про інтерес Барселони, тому до останнього зволікатимуть з підписанням нових контрактів.

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Нагадаємо, раніше головним претендентом на Вілліана називали Ювентус, а Фабіаном Руїсом активно цікавився Манчестер Сіті.