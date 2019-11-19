toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЄВРО-2020 ЗБІРНА УКРАЇНИ ЛУЇС ЕНРІКЕ СЕРБІЯ - УКРАЇНА

Вілліан і Фабіан Руїс відмовляються продовжувати контракти зі своїми клубами заради Барселони, – ЗМІ

10:28 1683 Читать на русском
Вілліан і Фабіан Руїс відмовляються продовжувати контракти зі своїми клубами заради Барселони, – ЗМІ
Вілліан /Reuters

Барселона може отримати перевагу під час переговорів щодо трансферів вінгера Челсі Вілліана і хавбека Наполі Фабіана Руїса.

Гравці не поспішають підписувати нові угоди зі своїми клубами, сподіваючись на пропозицію каталонців, інформує Mundo Deportivo.

Барселона шукає форварда для заміни Суареса – кривдник Шахтаря став одним з претендентів

Контракт Вілліана з Челсі закінчується влітку цього року, однак лондонці запропонували йому новий – на два роки з можливістю продовження ще на один. Наразі екс-зірка Шахтаря не погодився на такі умови. Подібна історія і у Фабіана Руїса – іспанець не хоче підписувати нову угоду з Наполі, а чинна розрахована до 2023 року. Видання вважає, що обидва гравці знають про інтерес Барселони, тому до останнього зволікатимуть з підписанням нових контрактів.

Луческу назвав ідеальний варіант продовження кар’єри для Вілліана

Нагадаємо, раніше головним претендентом на Вілліана називали Ювентус, а Фабіаном Руїсом активно цікавився Манчестер Сіті.

blog_ava
Дружина Ібрагімовіча назвала клуб, у якому хоче бачити свого зіркового чоловіка
00:50
2887
Теги
Іспанія Барселона Барселона Челсі Челсі Наполі Наполі Англія Італія Трансфери Фабіан Руїс Фабіан Руїс Вілліан Вілліан
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
9
хв
Німеччина
21:45
Північна Ірландія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук