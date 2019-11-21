Піке: Барселона стане моїм останнім клубом

Захисник Барселони Жерар Піке поділився планами щодо завершення кар'єри.

"Барселона буде моєю останньою командою. У мене немає жодного наміру виступати у футболці іншого клубу, тому що я все життя був кулес (фанатом Барселони – прим. "Футбол 24").

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Для мене грати за Барсу – найбільша мрія. Моєю єдиною мрією в дитинстві було носити футболку Барселони. Поки почуваюся сильним і готовим грати, я буду носити футболку Барси. Як тільки це припиниться, я піду з футболу. Контракти потрібно виконувати, тому я збираюся виступати за команду до 2022 року. Але у мене немає кришталевої кулі, і я не можу передбачити, чи зможу я це зробити.

Якщо я зрозумію, що я вже не такий важливий для команди, що не граю на належному рівні, у мене не буде проблем з тим, щоб піти раніше. Я думаю, що цього не станеться і я зможу дотягнути до 2022 року, але не можна знати напевно", – розповів Піке в коментарі Mundo Deportivo.

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