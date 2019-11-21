Обамеянг призупинив підписання контракту з Арсеналом через Барселону

Габонський форвард лондонського Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг не поспішає пролонгувати угоду зі своїм поточним клубом.

Нападник Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг призупинив переговори щодо нового контракту з лондонською командою через інтерес до його персони каталонської Барселони, повідомляє видання Mundo Deportivo. Угода габонця з клубом закінчується через 12 місяців, а невиразна гра Арсенала у Прем’єр-лізі змушує новопризначеного капітана команди не поспішати з рішенням щодо пролонгації контракту.

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За офіційною версією П'єр-Емерік мріє зіграти у Лізі чемпіонів і хоче бути впевнений, що клуб потрапить у топ-4 АПЛ. За іншою – каталонці шукають центрального нападника на підміну Луїсу Суаресу і Обамеянг цілком міг би стати короткостроковим вирішенням цієї проблеми.

Нагадаємо, у поточному сезоні Обамеянг з’являвся на полі у 12 матчах англійської Прем'єр-ліги і забив вісім голів.

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