toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ШАХТАР - ДИНАМО ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Обамеянг призупинив підписання контракту з Арсеналом через Барселону

19:02 290 Читать на русском
Обамеянг призупинив підписання контракту з Арсеналом через Барселону
П'єр-Емерік Обамеянг / ФК Арсенал

Габонський форвард лондонського Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг не поспішає пролонгувати угоду зі своїм поточним клубом.

Нападник Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг призупинив переговори щодо нового контракту з лондонською командою через інтерес до його персони каталонської Барселони, повідомляє видання Mundo Deportivo. Угода габонця з клубом закінчується через 12 місяців, а невиразна гра Арсенала у Прем’єр-лізі змушує новопризначеного капітана команди не поспішати з рішенням щодо пролонгації контракту.

Ватцке кумедно потролив Обамеянга

За офіційною версією П'єр-Емерік мріє зіграти у Лізі чемпіонів і хоче бути впевнений, що клуб потрапить у топ-4 АПЛ. За іншою – каталонці шукають центрального нападника на підміну Луїсу Суаресу і Обамеянг цілком міг би стати короткостроковим вирішенням цієї проблеми.

Нагадаємо, у поточному сезоні Обамеянг з’являвся на полі у 12 матчах англійської Прем'єр-ліги і забив вісім голів.

Звільнення Почеттіно – зрозумілий крок Тоттенхема, але ставка на Моурінью приголомшує

blog_ava
Велика різниця між голами Мессі та Роналду: цифри, які "запалили" мережу після завершення відбору до Євро-2020
16:35
7834
Теги
Арсенал Арсенал Барселона Барселона Англія П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
2
хв
Шахтар
19:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук