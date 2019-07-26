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Сегура покинув Барселону – він відповідав за трансфери каталонців

14:49 341 Читать на русском
Сегура покинув Барселону – він відповідав за трансфери каталонців
Пеп Сегура / ФК Барселона

Пеп Сегура покинув посаду генерального менеджера іспанської Барселони.

58-річний функціонер покинув Камп Ноу. Про це повідомляє офіційний сайт Барселони.

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"Барселона висловлює свою подяку Хосе Сегурі за його відданість і цілеспрямованість, а також бажає йому успіху та звершень у майбутньому", – йдеться в спеціальній заяві клубу.

"Блаугранас" і Сегура домовилися про дострокове припинення співпраці за обопільною згодою. Посаду генерального менеджера він займав із 2017 року. Очікується, що його замінить технічний секретар Барси Ерік Абідаль.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Пеп Сегура
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