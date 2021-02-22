"Відверто кажучи, наприкінці матчу трапився неприємний епізод. Я вчора після цього ще довго не міг заснути. Не мав наміру зіграти грубо, а тим більше – завдати травми Віктору Корнієнку. Це аболютно ігровий епізод, в якому кожен хотів першим дістатись до м’яча. Тому хочу перепросити у футболіста.

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Після вилучення я на емоціях наговорив багато зайвого бригаді арбітрів. Визнаю, що не мав рації. І хочу за це попросити вибачення у суддів (бригаду очолював Микола Балакін – прим.). У пориві емоцій кинув футболку, хочу перепросити у вболівальників і за це. Футбол без помилок неможливий. Дуже шкодую про свій вчинок.

На жаль, у наступному матчі (проти Колоса – прим.) я не зможу допомогти своїй команді, тому ще раз перепрошую у партнерів, тренерського штабу, керівництва і, звичайно, вболівальників Руха. Наша гра вселяє оптимізм, тому вірю, що скоро прийде і позитивний результат", – цитує Бандуру офіційний сайт клубу.

До слова, УАФ вже заявила, що відповідний комітет розгляне вищезгадані моменти на порушення Кодексу етики та чесної гри.

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