Комітет з етики та чесної гри УАФ візьметься за кілька висловлювань, які можуть порушувати кодекс.

За результатами 15-го туру української Прем’єр-ліги УАФ вирішила розпочати перевірку через ймовірне порушення Кодексу етики та чесної гри.

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Як повідомляє офіційний сайт УАФ, відповідний комітет планує оцінити висловлювання президента Інгульця Олександра Поворознюка щодо стимулювання арбітрів клубами УПЛ та голкіпера Руха Олександра Бандури щодо нецензурної лексики на адресу арбітрів.

Зауважимо, Інгулець після 15-ти турів розташувався 10-м з 12 очками в активі, Рух йде передостаннім, набравши лише 10 пунктів.

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