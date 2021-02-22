Шахтар переграв Рух (2:0), а емоції наприкінці протистояння зашкалювали. На 90+4 хвилині Олександр Бандура жорстко зіткнувся з Віктором Корнієнком.

Моторошне зіткнення Корнієнка і Бандури у відеоогляді матчу Шахтар – Рух – 2:0

За фол воротар Руха був покараний прямою червоною карткою. Покидаючи поле, він не стримував емоцій. "Навіщо вилучаєш? У вас очей немає, чи що, бл**ь? Зіткнення йде, бл**ь, безмозгле, бл**ь", – викрикував Бандура. Ці слова потрапили у трансляцію поєдинку на телеканалі "Футбол 1".

Цікаво, що у львівського клубу на той час вже замін не залишилось, а тому на кілька останніх миттєвостей ворота став захищати словенський легіонер Давід Зец.

Шахтар з проблемами і пенальті обіграв передостанню команду УПЛ, наздогнавши Динамо