"Откровенно говоря, в конце матча случился неприятный эпизод. Я вчера после этого еще долго не мог заснуть. Не собирался сыграть грубо, а тем более – нанести травму Виктору Корниенко. Это аболютно игровой эпизод, в котором каждый хотел первым добраться до мяча. Поэтому хочу извиниться перед футболистом.

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После удаления я на эмоциях наговорил много лишнего бригаде арбитров. Признаю, что был не прав. И хочу за это извиниться перед судьями (бригаду возглавлял Николай Балакин – прим.). В порыве эмоций бросил футболку, хочу извиниться перед болельщиками и за это. Футбол без ошибок невозможен. Очень жалею о своем поступке.

К сожалению, в следующем матче (против Колоса – прим.) я не смогу помочь своей команде, поэтому еще раз прошу прощения у партнеров, тренерского штаба, руководства и, конечно, болельщиков Руха. Наша игра вселяет оптимизм, поэтому верю, что скоро придет и положительный результат", – цитирует Бандуру официальный сайт клуба.

К слову, УАФ уже заявила, что соответствующий комитет рассмотрит вышеупомянутые моменты на нарушение Кодекса этики и честной игры.

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