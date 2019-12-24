Балакін про расистський скандал у Класичному: Всі розуміли, що сталося, а розмови про сов – це несерйозно

Арбітр Микола Балакін пригадав расистський скандал під час матчу Шахтар – Динамо. Рефері вважає свої дії абсолютно правильними.

Нагадаємо, матч Шахтар – Динамо був перерваний через расистські вигуки фанатів киян на адресу Тайсона. Після цього капітан "гірників" отримав червону картку за свою реакцію на дії фанатів.

"Було порушення правил з боку Дентінью проти Бущана. Показав бразильцеві жовту картку. Мені ще батько завжди казав, коли ти на полі, то навіть не чуєш, що кричать трибуни. Ти весь час у грі. І Дентінью каже мені: "Слухай, що вони кричать. Вони мене ображають". Я прислухаюся – і чую мавп'ячі крики. Питаю своїх помічників: "Ви теж це чуєте?". Кажуть, що так. Пішов до четвертого арбітра, щоб терміново зробити оголошення по стадіону. Такого бути не повинно.

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Потім Тайсон порушив правила проти Шабанова. Я дав свисток. Артем лежав, підійшов до нього і запитав, чи потрібна допомога лікарів. Чую, що з трибун знову кричать. Тайсон вибиває м'яч і показує те, що він показав (середній палець – прим.). Ну, думаю, почалося. Начебто все було під контролем.

Ми вчинили згідно циркуляру УЄФА по боротьбі з расизмом. Вважаю, що все правильно зробили. Єдине, що мені не треба було вести Тайсона на дальню сторону і показувати йому там червону картку. Треба було зробити це біля технічної зони.

Коли я відвів команди з поля в підтрибунне приміщення, то покликав двох тренерів і капітанів. Сказав: "Ви бачите, що відбувається. Я зупиню гру, якщо це продовжиться". Був готовий прийняти таке рішення. Підійшов до Циганкова і Бущана. Кажу: "Вас поважають уболівальники, поговоріть з ними. Це неправильно, що вони роблять". Гравці поспілкувалися з фанатами – криків більше не було.

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Всі, хто перебували на полі, розуміли, що сталося. Потім почали говорити, що нічого не було, або про сов – це несерйозно. Гравці Динамо заспокоювали Тайсона. Чому вони це робили? Тому що все бачили і розуміли.

Червона картка для Тайсона – справедлива. Пояснив йому, що все розумію, але є правила, яких я не можу обійти. Підійшов до Каштру і Срни, теж пояснив їм своє рішення. Вони мене зрозуміли. Сподіваюся, більше у нас таких ситуацій в матчах не повториться", – розповів Балакін Tribuna.com.

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