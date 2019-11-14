"Зробимо все можливе для збереження плямистих сов", – ультрас Динамо про расистський скандал на матчі з Шахтарем

Расистський скандал навколо матчу між Шахтарем та Динамо обростає все новими деталями.

Представники організації "WBC Ультрас Динамо" на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook опублікували звернення до всіх українських уболівальників.

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"Ми, фанати Динамо Київ, звертаємось до фанатської спільноти України та усіх небайдужих з проханням підтримати нашу боротьбу за збереження рідкісного виду північних плямистих сов. На даний момент у світі залишилось всього 18 птахів цього виду і ми докладемо усіх зусиль, аби північні плямисті сови не зникли з нашої планети. На жаль, на матчі в Харкові стюарди не дозволили нам пронести банер на підтримку сов, тому не всі змогли правильно трактувати нашу першу акцію. Але ми не будемо опускати рук і продовжимо робити все можливе для привернення уваги суспільства до цієї проблеми! Боротьба триває!", – написали у Facebook ультрас Динамо.

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Все це стало відголоском скандалу, який розгорівся навколо останнього протистояння грандів українського футболу – Динамо та Шахтаря – у матчі 14-го туру української Прем’єр-ліги. Нагадаємо, у другому таймі "Класичного" арбітр Микола Балакін був змушений призупинити матч через нібито расистські вигуки на адресу гравців Шахтаря. За свою гнівну реакцію з поля був вилучений капітан "гірників" Тайсон, який за мить до цього показав непристойний жест у бік уболівальників.

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