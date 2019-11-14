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"Зробимо все можливе для збереження плямистих сов", – ультрас Динамо про расистський скандал на матчі з Шахтарем

10:40 1923 Читать на русском
"Зробимо все можливе для збереження плямистих сов", – ультрас Динамо про расистський скандал на матчі з Шахтарем
WBC Ультрас Динамо / Фото з соцмереж

Расистський скандал навколо матчу між Шахтарем та Динамо обростає все новими деталями.

18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон

Представники організації "WBC Ультрас Динамо" на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook опублікували звернення до всіх українських уболівальників.

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"Ми, фанати Динамо Київ, звертаємось до фанатської спільноти України та усіх небайдужих з проханням підтримати нашу боротьбу за збереження рідкісного виду північних плямистих сов. На даний момент у світі залишилось всього 18 птахів цього виду і ми докладемо усіх зусиль, аби північні плямисті сови не зникли з нашої планети. На жаль, на матчі в Харкові стюарди не дозволили нам пронести банер на підтримку сов, тому не всі змогли правильно трактувати нашу першу акцію. Але ми не будемо опускати рук і продовжимо робити все можливе для привернення уваги суспільства до цієї проблеми! Боротьба триває!", – написали у Facebook ультрас Динамо.

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Все це стало відголоском скандалу, який розгорівся навколо останнього протистояння грандів українського футболу – Динамо та Шахтаря – у матчі 14-го туру української Прем’єр-ліги. Нагадаємо, у другому таймі "Класичного" арбітр Микола Балакін був змушений призупинити матч через нібито расистські вигуки на адресу гравців Шахтаря. За свою гнівну реакцію з поля був вилучений капітан "гірників" Тайсон, який за мить до цього показав непристойний жест у бік уболівальників.

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