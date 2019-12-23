Миколенко, який "засяє в МЮ", і ще один українець – у світовій збірній ажіотажу 2019 за версією європейського ЗМІ

Такого ще не було. Відразу 2 українці потрапили у символічну збірну найбільших талантів, які вразили футбольний світ у 2019 році. Якщо захисник Динамо Віталій Миколенко у цій зірковій компанії уже не дивує, то інший українець став певним сюрпризом.

Уже не перший рік Radio Marca публікує таку собі збірну хайпу. Це молоді та все ще перспективні гравці, які обіцяють багато, а ще більше збирають навколо себе ажіотажу. Деякі футболісти вже настільки хайпові, що у 19 років за них платять безбожні 126 мільйонів євро. Як показує практика, багато хто з названих іспанським ЗМІ як суперталанти, про яких говорять всі, добивається значних висот. Та не обходиться і без розчарувань. Тома Лемар, Мануель Локателлі, Андре Сілва, Кшиштоф Пйонтек, Федір Чалов, Усман Дембеле провокували значно більше шуму з нічого, проваливши декілька тестів на великий європейський футбол.

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А ось влучання з молодими тренерами досить точне. Так, Юліан Нагельсманн і Марко Розе зараз посідають перше і друге місця Бундесліги з РБ Лейпциг та Борусією Менхенгладбах, залишивши Баварію без зимового чемпіонства. Цьогоріч найбільш хайповим молодим тренером названий 41-річний Френк Лемпард, який в умовах трансферного бану, з юними талантами Челсі та після продажу лідера Азара, спромігся вибити Аякс з Ліги чемпіонів та впевнено обходити такі клуби, як Манчестер Юнайтед, Тоттенхем і Арсенал, в боротьбі за 4-е місце АПЛ. Хто ж входить до "його" команди хайпу 2019? Середній вік її становить 20 років і 237 днів.

Воротар – Арон Ремсдейл (Борнмут)

Йому 21, він грає за молодіжну збірну Англії, коштує 10 мільйонів євро (тут і далі вартість від Трансфермаркт), а його досвід в АПЛ вже налічує 18 матчів, де пропустив 25 голів – менше дозволили тільки 8 команд нинішнього сезону. Ремсдейл провів 4 сухі матчі, зокрема, зупинивши Челсі та Манчестер Юнайтед. У 15 років йому сказали: "Ти не вмієш бити по м'ячу та й взагалі занадто низький". Як же помилявся Болтон тоді. Ремсдейл вимахав до 1,88 см і продовжує прогресувати в усіх компонентах.

Правий захисник – Ріс Джеймс (Челсі)

Хлопець, який ще перед стартом сезону коштував 7 млн євро, зараз виріс до 15. В активі 20-річного захисника забитий м'яч та асист в ЛЧ та АПЛ. Провів 15 матчів за дорослу команду Челсі, в яких назбирав 4 очки за системою гол+пас. Найкращий дриблер АПЛ 2019/20 серед оборонців і третій загалом (9 з 10 спроб у матчі проти Вест Хема).

Правий центральний захисник – Діого Кейруш (Мускрон)

Орендований з Порту 20-річний центрбек виступає і забиває за середняка чемпіонату Бельгії Мускрон. Його оцінюють у якихось 4 мільйони Євро. Вигравав юнацькі чемпіонати Європи до 17 і 19 років. Забив переможний гол за Порту U-19 проти Челсі у фіналі юнацького аналогу ЛЧ. У всіх своїх португальських командах виконував роль капітана.

Лівий центральний захисник – Валерій Бондар (Шахтар)

Найдешевший зі списку тих, хто викликав найбільший ажіотаж у 2019-му. Бондар провів за донецький Шахтар 7 матчів в УПЛ, де забив дебютний гол, але його вартість сягає тільки 700 тисяч євро. На золотому для України Чемпіонаті світу U-20 також був капітаном. ФІФА акцентувала на його чіпкості (лідер за перехопленнями та заблокованими ударами) та першому пасі (75% точності передач з просуванням). Став одним з топ-10 талантів молодіжного Мундіалю, за якими "світ повинен пильно стежити", а британські ЗМІ рекомендували скаутам Манчестер Сіті та Юнайтед вести Бондаря.

Віталій Миколенко – лівий захисник (Динамо)

За рік зріс у ціні в 6 разів. Хоча Ігор Суркіс все одно тільки посміється з оцінки Трансфермаркт на 6 млн євро. Дуже стрімко пройшов шлях зі збірної України U-19 у дубля київського Динамо відразу в національну команду, де не тільки став основним, а й відзначився гольовим пасом у матчі відбору Євро-2020 проти Португалії. Не дозволив Роналду жодного разу відзначитися з гри. За Динамо забив 2 голи та віддав 6 асистів, уже перевершивши показники минулого сезону.

Мілан, Ман Сіті, МЮ – його потроху сватають у цілу низку топ-клубів. Manchester Evening News за допомогою Football Manager нещодавно провів симуляцію, як виглядатиме найближче десятиліття "червоних" дияволів. Найцікавіший в ній український слід. Журналісти визначили, що Миколенко перейде в Манчестер Юнайтед за 40 мільйонів фунтів з... італійського Наполі. Відбутися це мало б перед сезоном 2022/23, коли Миколенко стане частиною 300-мільйонного бюджету, який виділять... Юргену Клоппу на трансфери. Якщо німця швидко звільнять, то виховаця Динамо чекає в рамках заданих умов краща доля – як мінімум до 31-річного віку застовбить за собою місце в основі та буде серед найкращих гравців декади у клубі, який все ще страждатиме без особливих трофеїв (без виграшу ЛЧ чи АПЛ). А ще українця не 1 сезон тренуватиме Зінедін Зідан. Просто дивовижний розклад.

Суркіс прокоментував чутки щодо відходу Миколенка

Правий вінгер – Деніел Джеймс (Манчестер Юнайтед)

Повертаючись до нашої реальності. Найстаршому у збірній хайпу 22. Валлійський вінгер після першого ж сезону в АПЛ (3 голи, 6 асистів) збільшив свою вартість з 12 млн євро до 28. Його вирізняють вражаюча швидкість і добротна як для атакувальної позиції гра у відборі.

Опорний півзахисник – Деклан Райс (Вест Хем)

Ірландець, який обрав збірну Англії. Рік тому коштував 20 млн євро, а зараз цілих 55. Партнер Ярмоленка залишає після себе випалену землю в центрі поля, хоча нинішньому Вест Хему не завжди допомагає і це. Король перехоплень у топ-5 чемпіонатах Європи серед гравців до 21 року.

Центральний півзахисник – Сандро Тоналі (Брешія)

Цей 19-річний хлопець і зовні схожий на Андреа Пірло, і за манерою гри. Маестро пасу з умінням грати у відборі, поставленим ударом. Ну, і також вихованець Брешії. За рік вдвічі зріс у ціні до 30 млн євро, але Ліверпулю, Ювентусу та іншим топ-клубам доведеться викласти не менше 300 – така радикальна позиція босів італійського борця за виживання. Найкращий молодий гравець Серії А уже провів 3 матчі за національну збірну Італії, забив космічний дебютний гол та віддав 2 асисти в чемпіонаті Італії.

Лівий вінгер – Доніелл Мален (Нідерланди)

Форвард ПСВ, який переважно грає в центрі, але забиває красиві м'ячі, зміщуючись з лівого флангу. Його недавнє пошкодження хрестоподібної зв’язки змусило хвалюватися саму Барселону та збірну Нідерландів – нашого суперника на Євро-2020. Гол плюс пас у відборі Чемпіонату Європи, 6 забитих та 4 асисти в ЛЄ та ЛЧ, більше однієї результативної дії за матч в Ередивізії. Атаку "помаранчевих" косять важкі травми.

Відтягнутий нападник – Жоау Феліш (Атлетіко)

Португалець перейшов за божевільні 126 млн євро, хоча Трансфермакрт навіть зараз оцінює його лише на 100. Після трансферу з Бенфіки Феліш забив 4 голи та оформив 1 асист – цифри, які не тягнуть на супертрансфер, хоча йому завадили і травми. При цьому Феліш виборов звання найкращого молодого гравця Європи 2019 у номінації Golden Boy. Натомість за версією France Football Жоау лише в топ-3.

Центрфорвард – Ерлінг Холанд (Зальцбург)

Після молодіжного ЧС-2019 його ціна виросла в 9 разів до 45 млн євро. Забити 28 голів і віддати 7 асистів за 22 матчі сезону? Легко. Холанд навіть в Лізі чемпіонів відзначається частіше, ніж раз на 90 хвилин. Він уже грав під керівництвом Сульшера в норвезькому Мольде, і тепер його сватають в МЮ. Хлопцю тільки 19, а його показники результативності просто вражають. Не дарма став першим футболістом в історії Трансфермаркт, який отримав індивідуальне оновлення вартості, не дочекавшись загального по турніру. Найцінніший гравець чемпіонату Австрії. Найдорожчий норвежець. Його ціна зростає кожні 5 тижнів, тому поспішайте встигнути, як то кажуть.

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