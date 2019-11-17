"Я проти расизму, але Тайсон мав тримати себе в руках", – Суркіс прокоментував скандальний епізод під час Класичного

Президент футбольного клубу Динамо Ігор Суркіс поділився своїм баченням расистського скандалу під час матчу між Шахтарем та Динамо.

"Моя позиція однозначна – расизму не повинно бути. Динамо демонструвало це протягом трьох років, коли на футболках у нас не було генерального спонсора, а був напис "Ні расизму". Потрібно розібратися в ситуації і знайти тих людей, які це робили і чи робили взагалі. Чи була це провокація чи ні. Сьогодні сучасні стадіони дозволяють чітко вивести картинку і подивитися на тих людей, які це робили.

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Я чую різні версії. Вболівальники на трибуні говорять, що тих гасел не було і близько. Ми повинні намагатися культурно поводитися на стадіонах, тому що футболісти грають для глядачів і ображати їх не можна. Але футболістів теж потрібно виховувати. Їхня реакція теж могла спровокувати таку ситуацію. Тайсон досвідчений гравець і повинен був тримати себе в руках. Це моя думка. А була це провокація чи ні – потрібно розібратися.

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Зараз я вперше почув, що правоохоронні органи відкрили провадження у цій справі. Нам було б цікаво побачити тих людей, які дозволяють собі таку поведінку. З расизмом боряться у всьому світі, і Динамо не стоїть осторонь. Але потрібно нормально і адекватно підійти до цього питання і покарати тих людей, які це робили, а не всіх уболівальників, які приходять на стадіон", – сказав Суркіс у коментарі виданню Динамоманія.

Нагадаємо, у другому таймі "Класичного" арбітр Микола Балакін був змушений призупинити матч через нібито расистські вигуки на адресу гравців Шахтаря. За свою гнівну реакцію з поля був вилучений капітан "гірників" Тайсон, який за мить до цього показав непристойний жест у бік уболівальників.

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