Бакалов: Залишається практично увесь тренерський штаб, який працював до мене

Новоспечений наставник Львова Юрій Бакалов запевнив, що не варто очікувати кадрових змін у тренерському штабі львів'ян.

"Зараз знайомлюсь з інфраструктурою та іншими справами. Залишається практично увесь тренерський штаб, який працював до мене.

Павлов: Невже при таких результатах Львова можна позбуватися такого тренера, як Жилмар?

Зараз немає сенсу щось змінювати. Батіста, Борзенко, Гребенюк і Панфілов – залишаються на своїх місцях", – розповів Бакалов телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Бакалов нещодавно очолив ФК Львів. Український фахівець змінив на посаді Жилмара, який був змушений покинути клуб через відсутність тренерської ліцензії категорії PRO.

Львів після 4 турів набрав 4 очки і знаходиться на 7 сходинці в турнірній таблиці УПЛ.

На тренерському містку Львова Бакалов дебютує у матчі проти Шахтаря завтра, 18 серпня. Початок матчу о 17:00.