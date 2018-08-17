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Бакалов: Залишається практично увесь тренерський штаб, який працював до мене

18:23 228 Читать на русском
Бакалов: Залишається практично увесь тренерський штаб, який працював до мене
Юрій Бакалов / фото з соцмереж

Новоспечений наставник Львова Юрій Бакалов запевнив, що не варто очікувати кадрових змін у тренерському штабі львів'ян.

"Зараз знайомлюсь з інфраструктурою та іншими справами. Залишається практично увесь тренерський штаб, який працював до мене.

Павлов: Невже при таких результатах Львова можна позбуватися такого тренера, як Жилмар?

Зараз немає сенсу щось змінювати. Батіста, Борзенко, Гребенюк і Панфілов – залишаються на своїх місцях", – розповів Бакалов телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Бакалов нещодавно очолив ФК Львів. Український фахівець змінив на посаді Жилмара, який був змушений покинути клуб через відсутність тренерської ліцензії категорії PRO.

Львів після 4 турів набрав 4 очки і знаходиться на 7 сходинці в турнірній таблиці УПЛ.

На тренерському містку Львова Бакалов дебютує у матчі проти Шахтаря завтра, 18 серпня. Початок матчу о 17:00.

Україна5 тур

Львів - Шахтар: Субота 18 серпня 2018

Львів
до матчу
21
год
:
15
хв
Шахтар
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Юрій Бакалов Львів Львів Львів - Шахтар
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