Бакалов очолив ФК Львів

Юрій Бакалов офіційно призначений на посаду головного тренера ФК Львів.

Львів на своєму офіційному сайті повідомив про призначення Юрія Бакалова на посаду головного тренера.

ФФУ пояснила, чому Жилмар наразі не може очолювати Львів

До цього фахівець працював у київському Арсеналі, грузинському Зугдіді та кам'янській Сталі.

Бакалов змінив на посаді Жилмара, який був змушений покинути клуб через відсутність тренерської ліцензії категорії PRO.