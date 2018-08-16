Бакалов очолив ФК Львів

Ліга Європи — 23:34 1474
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Маріуполь поступився Бордо і вилетів з Ліги Європи – красивий прощальний акорд від Фоміна
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Брага – Зоря: онлайн-відеотрансляція матчу Ліги ЄвропиЛіга Європи — 22:25 1911
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Збірна України з міні-футболу вийшла в 1/4 Євро-2018, розгромивши за два дні Бельгію та ЧорногоріюЗбірна України — 21:02 2447
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Бордо – Маріуполь: стартові склади на матч Ліги ЄвропиЛіга Європи — 20:24 1571
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Аякс – Динамо: Де Лігт і Хунтелар оцінили суперництво з Динамо в Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 19:57 4340
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