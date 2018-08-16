toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
БРАГА - ЗОРЯ БОРДО - МАРІУПОЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ ТРАНСФЕРИ

Бакалов очолив ФК Львів

22:52 506 Читать на русском
Бакалов очолив ФК Львів
Юрій Бакалов / соцмережі

Юрій Бакалов офіційно призначений на посаду головного тренера ФК Львів.

Львів на своєму офіційному сайті повідомив про призначення Юрія Бакалова на посаду головного тренера.

ФФУ пояснила, чому Жилмар наразі не може очолювати Львів

До цього фахівець працював у київському Арсеналі, грузинському Зугдіді та кам'янській Сталі.

Бакалов змінив на посаді Жилмара, який був змушений покинути клуб через відсутність тренерської ліцензії категорії PRO.

Теги
Головне Юрій Бакалов Львів Львів Жилмар Тадеу да Сілва Жилмар Тадеу да Сілва
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Кроос залишиться у збірній Німеччини до Євро-2020
    Німеччина — 19:49139 Кроос залишиться у збірній Німеччини до Євро-2020
19
год
:
5
хв
Арсенал-Київ
19:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук