Бакалов: Остается практически весь тренерский штаб, который работал до меня

Новоиспеченный наставник Львова Юрий Бакалов заверил, что не стоит ожидать кадровых изменений в тренерском штабе львовян.

"Сейчас знакомлюсь с инфраструктурой и другими делами. Остается практически весь тренерский штаб, который работал до меня.

Павлов: Неужели при таких результатах Львова можно избавляться от такого тренера, как Жилмар?

Сейчас нет смысла что-то менять. Батиста, Борзенко, Гребенюк и Панфилов – остаются на своих местах", – рассказал Бакалов телеканалу Футбол.

Напомним, Бакалов недавно возглавил ФК Львов. Украинский специалист сменил на посту Жилмар, который был вынужден покинуть клуб из-за отсутствия тренерской лицензии категории PRO.

Львов после 4 туров набрал 4 очка и находится на 7 строчке в турнирной таблице УПЛ.

На тренерском мостике Львова Бакалов дебютирует в матче против Шахтера завтра, 18 августа. Начало матча в 17:00.