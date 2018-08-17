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Бакалов: Остается практически весь тренерский штаб, который работал до меня

18:23 21 Читати українською
Бакалов: Остается практически весь тренерский штаб, который работал до меня
Юрий Бакалов / фото из соцсетей

Новоиспеченный наставник Львова Юрий Бакалов заверил, что не стоит ожидать кадровых изменений в тренерском штабе львовян.

"Сейчас знакомлюсь с инфраструктурой и другими делами. Остается практически весь тренерский штаб, который работал до меня.

Павлов: Неужели при таких результатах Львова можно избавляться от такого тренера, как Жилмар?

Сейчас нет смысла что-то менять. Батиста, Борзенко, Гребенюк и Панфилов – остаются на своих местах", – рассказал Бакалов телеканалу Футбол.

Напомним, Бакалов недавно возглавил ФК Львов. Украинский специалист сменил на посту Жилмар, который был вынужден покинуть клуб из-за отсутствия тренерской лицензии категории PRO.

Львов после 4 туров набрал 4 очка и находится на 7 строчке в турнирной таблице УПЛ.

На тренерском мостике Львова Бакалов дебютирует в матче против Шахтера завтра, 18 августа. Начало матча в 17:00.

Украина5 тур

Львов - Шахтер: Суббота 18 августа 2018

Львов
до матча
21
час
:
57
мин
Шахтер
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Юрий Бакалов Львов Львов Львов - Шахтер
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