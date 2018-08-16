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Павлов: Невже при таких результатах Львова можна позбуватися такого тренера, як Жилмар?

08:20 1529 Читать на русском
Павлов: Невже при таких результатах Львова можна позбуватися такого тренера, як Жилмар?
Микола Павлов / Фото Денис Руденко

Український фахівець Микола Павлов прокоментував звільнення Жилмара Тадеу да Сілви з посади наставника ФК Львів через відсутність відповідної тренерської ліцензії.

"Жилмар – тренер-легіонер, який прибув з Бразилії, не маючи гучного імені або матеріальної захисту, але за час, проведений в нашій країні, довів відповідність рівню УПЛ. І хоча наше об'єднання, захищаючи інтереси вітчизняних фахівців, і відстоює необхідність введення ліміту на іноземних тренерів або обов'язкового внеску за їх призначення, Жилмар – один з тих фахівців, які своєю роботою викликають симпатію і відповідають рівню наставників клубів вищого дивізіону. Під його керівництвом ФК Львів набрав в чотирьох турах чотири очки.

Мазяр очолив Львів, – ЗМІ

Навіть в матчах з нашими флагманами – Динамо і Ворсклою – Львів виглядав достойно, реально претендуючи на окуляри. У команди добре поставлена ​​гра, і це видно фахівцям. Сам Жилмар поводиться коректно, вчить українську мову, відрізняється вдумливістю і працьовитістю. Невже при таких результатах можна так просто позбуватися від такого тренера? Тим більше що причина його відсторонення від роботи знаходиться в юридичному полі. Як можна не сприяти своєму співробітнику в отриманні футбольного освіти, а замість цього розривати з ним усі стосунки?", – цитує Павлова офіційний сайт всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу.

Жилмар продовжить тренувати Львів, незважаючи на призначення Мазяра

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Жилмар Тадеу да Сілва Жилмар Тадеу да Сілва Микола Павлов Львів Львів
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