Бабич: Футбольний Бог існує, ми зробили все чесно і без схем

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич прокоментував потрапляння його команди в першу шістку.

"З перших хвилин матчу переживав, вболівав за результат. Було видно, що і одна, і інша команда билися за результат. Як показав матч, дві рівні команди були на полі.

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Вважаю, що поєдинок завершився закономірно. Те, що ми в підсумку вийшли до першої шістки каже, що є футбольний бог, ми зробили все чесно і без схем з приводу перенесення матчів, якихось мотиваційних моментів для команди суперника. Все закономірно і заслужено", – сказав тренер в ефірі телеканалу Футбол.

Бабич пояснив, що вчорашні слова про те, що Маріуполь не хочуть пускати в першу шістку, адресувались гравцям команди, адже після невдалого початку чемпіонату в приазовців мало хто вірив.

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"Це були більше слова на адресу нашої команди, щоб хлопці вірили до кінця. Ми на хорошому полі завжди граємо добре, у нас були хороші моменти (в матчі з Карпатами). Я акцентував увагу на 78-й хвилині, тому що це був ключовий момент. Дуже радий, що все так закінчилося, вдячний нашій команді. Вірили, що можемо пройти. Після п'ятого туру на нас ніхто не ставив, у нас було тільки 3 очки. Нас вже все списували. Потім ми повернулися в гру. Думаю, що заслужено, адже боролися до кінця", – додав Бабич.

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Тренер Маріуполя вдячний всім гравцям Арсенал-Київ і вірить, що сьогоднішнє очко допоможе киянам у боротьбі за виживання.

"Радий і вдячний не тільки Вакуленку (в минулому сезоні грав за Маріуполь), а й усій команді. Арсеналу-Київ потрібно боротися за те, щоб залишитися в Прем'єр-лізі. Вважаю, що в них була величезна мотивація, з огляду на поразку Чорноморця вдома. Зараз вони вирвали золотий пункт, в підсумку він буде дуже важливим", – підсумував тренер приазовців.

Маріуполь завершив першу частину УПЛ на шостому місці і продовжить боротьбу за єврокубки. У наступному турі, 6 квітня, приазовці зіграють проти ФК Львів.