Бабич: Футбольный Бог существует, мы сделали все честно и без схем

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал попадание его команды в первую шестерку.

"С первых минут матча переживал, болел за результат. Было видно, что и одна, и другая команда сражались за результат. Как показал матч, две равные команды были на поле.

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Считаю, что поединок завершился закономерно. То, что мы в итоге вышли в первую шестерку говорит, что есть футбольный бог, мы сделали все честно и без схем по поводу переноса матчей, каких-то мотивационных моментов для команды соперника. Все закономерно и заслуженно", – сказал тренер в эфире телеканала Футбол.

Бабич пояснил, что вчерашние слова о том, что Мариуполь не хотят пускать в первую шестерку, адресовались игрокам команды, ведь после неудачного начала чемпионата в приазовцев мало кто верил.

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"Это были больше слова в адрес нашей команды, чтобы ребята верили до конца. Мы на хорошем поле всегда играем хорошо, у нас были хорошие моменты (в матче с Карпатами.) Я акцентировал внимание на 78-й минуте, потому что это был ключевой момент. Очень рад, что все так закончилось, благодарен нашей команде. Верили, что можем пройти. После пятого тура на нас никто не ставил, у нас было только 3 очка. Мариуполь уже все списывали. Затем мы вернулись в игру. Думаю, заслуженно, ведь боролись до конца", – добавил Бабич.

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Тренер Мариуполя благодарен всем игрокам Арсенал-Киев и верит, что сегодняшнее очко поможет киевлянам в борьбе за выживание.

"Рад и благодарен не только Вакуленко (в прошлом сезоне играл за Мариуполь), но и всей команде. Арсеналу-Киев нужно бороться за то, чтобы остаться в Премьер-лиге. Считаю, что у них была огромная мотивация, учитывая поражение Черноморца дома. Сейчас они вырвали золотой пункт, в итоге он будет очень важным", – подытожил тренер приазовцев.

Мариуполь завершил первую часть УПЛ на шестом месте и продолжит борьбу за еврокубки. В следующем туре, 6 апреля, приазовцы сыграют против ФК Львов.