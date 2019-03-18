Ворскла у матчі з трьома пенальті зіграла внічию проти Арсенала-Київ та пролетіла повз першу шістку УПЛ

В рамках заключного матчу 22-го туру УПЛ полтавська Ворскла на останніх хвилинах втратила перемогу над Арсеналом-Київ (2:2).

Від матчу проти Арсеналу-Київ залежала доля єврокубкових амбіцій Ворскли – в разі поразки або нічиї підопічні Василя Сачка пролетіли б повз верхню шістку. Полтавці, як і належало в їх ситуації, одразу пішли уперед і могли відкрити рахунок вже на 4-й хвилині після пострілу Артура з близької дистанції – Підківка зіграв надійно. У наступній же атаці Чеснаков неточним ударом головою замкнув навіс Саківа, а ще через три хвилини капітан Арсенал-Київ Сергій Вакуленко показав, як це робиться. Після подачі Авагімяна з кутового він виграв "другий поверх" та вколотив м'яч у сітку – 0:1. Такий початок спантеличив Ворсклу, яка на добрі 15 хвилин випала з гри.

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Арсенал-Київ більше тримав м'яч і провів кілька перспективних за мірками УПЛ атак, але забити другий м'яч "каноніри" не змогли. Полтавці прокинулися ближче до другої половини тайму – так, на 21-й хвилині Шарпару після корнера вдався непоганий удар головою з відскоком м'яча від газону. Підківка виручив, але через три хвилини голкіперу таки довелося виймати сферу із сітки: Дубінчак збив Пердуту у власному штрафному, арбітр Максим Козиряцький призначив пенальті, а Шарпар впевнено його реалізував – 1:1. Фактично, це був останній небезпечний момент у першому таймі, якщо не згадувати про скасований гол Ковпака з метрового офсайду та дальній слабенький удар Кареки повз ліву стійку.

Старт другого вийшов дуже динамічним. Вже на 49-й хвилині Дубінчак впав у карному майданчику Ворскли, але Козиряцький пенальті в цій ситуації не побачив. Відповідь Ворскли була вражаючою – на 52-й хвилині Карека шикарно подав на Артура, але той з кількох метрів примудрився не влучити у порожній кут воріт. На 56-й же полтавці заробили другий пенальті завдяки грі Башлая рукою у власному штрафному. В'ячеслав Шарпар підійшов до "точки" та вивів свою команду уперед – 1:2!

Після забитого м'яча гості прогнозовано відійшли назад, знаючи про проблеми Арсенала-Київ зі створенням моментів. Цей хід мав рацію до останніх 20 хвилин, коли господарі кілька разів могли вирвати нічию: так, на 73-й після величезної метушні при кутовому два удари по воротах заблокували захисники Ворскли, а на 79-й Янаков при подачі з флангу ледь не закрутив м'яч у дальню дев'ятку. На 86-й поруч зі стійкою пробив Ковпак, але Василь Сачко натяків не зрозумів – і через три хвилини Арсенал-Київ заробив сумнівний, але пенальті. Сергій Вакуленко з "точки" переграв Богдана Шуста та зруйнував мрії "зелено-білих" про верхню половину таблиці.

Таким чином, Ворскла набрала 29 очок та залишилась за бортом першої шістки УПЛ. Арсенал-Київ з 12 заліковими балами продовжив перебування на дні турнірної таблиці.

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