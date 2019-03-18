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Визначились усі учасники першої та другої шісток 2-го етапу УПЛ

19:00 1831 Читать на русском
Визначились усі учасники першої та другої шісток 2-го етапу УПЛ
ФК Львів та Маріуполь заскочили в останній вагон першої шістки / Фото ФК Львів

Завершились усі 22 тури першого етапу чемпіонату України.

8’ Сергій Вакуленко
90’ Сергій Вакуленко
 
В'ячеслав Шарпар 24’
В'ячеслав Шарпар 56’

Разом із фінальним свистком у матчі 22-го туру УПЛ Арсенал-Київ – Ворскла (2:2) сформувались списки команд першої та другої шістки чемпіонату України. Нічия опустила полтавців в другу частину турнірної таблиці.

Став відомий календар матчів другого етапу УПЛ – Динамо зіграє з Шахтарем через місяць

Склад першої шістки:

– Шахтар

– Динамо

– Олександрія

– Зоря

– Львів

– Маріуполь.

Склад другої шістки:

– Ворскла

– Десна

– Карпати

– Олімпік

– Чорноморець

– Арсенал-Київ.

Перші поєдинки 2-го етапу УПЛ відбудуться 3 квітня.

Виконком ФФУ затвердив рішення про перенесення матчів УПЛ та Кубка України

Теги
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