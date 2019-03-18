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Сачко: Я готовий піти вже завтра

20:40 352 Читать на русском
Сачко: Я готовий піти вже завтра
Василь Сачко / Youtube

Головний тренер полтавської Ворскли розчарований непотраплянням команди до першої шістки УПЛ.

8’ Сергій Вакуленко
90’ Сергій Вакуленко
 
В'ячеслав Шарпар 24’
В'ячеслав Шарпар 56’

"Зараз можна наговорити багато на емоціях. Зрозуміло, що завдання не виконане, але на це є безліч причин всередині команди, які я зараз не скажу. Це буде некрасиво, тому що я поважаю цей клуб і людей, які тут працюють. Питання не в тому, що накопичилося на сьогоднішню гру, яку ми повинні були вигравати. Це питання вчорашньої, позавчорашної гри і т.д. Може, ми спрацювали погано щодо комплектації, причини можна знайти, але кому це зараз треба.

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Ми не вирішили завдання, хоча хлопці сьогодні дуже старалися. Розумію, що у мене буде розмова з керівниками, і якщо справа в мені, то я готовий піти хоч завтра. А так, завдання не вирішили – така наша доля, у нас багато перебудов у команді. Багато днів провів з цими хлопцями, тому поганого в їхню адресу не скажу, тільки в обличчя.

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Звичайно, потрібно було вигравати. Нас чекає велика перебудова, треба перезавантажуватися. Те, що ми витиснули в минулому сезоні, в цьому так бути не може. Потрібне перезавантаження", – заявив Сачко в інтерв'ю телеканалу Футбол.

Сачко очолює Ворсклу з 2014 року. Під його керівництвом команда посіла третє місце в минулому сезоні, а також вийшла в груповий етап Ліги Європи. У позаминулому сезоні команда також виявилася за межами першої шістки УПЛ.

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Після цієї нічиєї Ворскла набрала 29 очок і залишилася на 7-му місці в турнірній таблиці. У матчі 23-го туру полтавчани зіграють на виїзді з Карпатами.

Теги
Ворскла Ворскла Василь Сачко Василь Сачко Арсенал-Київ - Ворскла
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