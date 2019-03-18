Сачко: Я готовий піти вже завтра

Головний тренер полтавської Ворскли розчарований непотраплянням команди до першої шістки УПЛ.

"Зараз можна наговорити багато на емоціях. Зрозуміло, що завдання не виконане, але на це є безліч причин всередині команди, які я зараз не скажу. Це буде некрасиво, тому що я поважаю цей клуб і людей, які тут працюють. Питання не в тому, що накопичилося на сьогоднішню гру, яку ми повинні були вигравати. Це питання вчорашньої, позавчорашної гри і т.д. Може, ми спрацювали погано щодо комплектації, причини можна знайти, але кому це зараз треба.

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Ми не вирішили завдання, хоча хлопці сьогодні дуже старалися. Розумію, що у мене буде розмова з керівниками, і якщо справа в мені, то я готовий піти хоч завтра. А так, завдання не вирішили – така наша доля, у нас багато перебудов у команді. Багато днів провів з цими хлопцями, тому поганого в їхню адресу не скажу, тільки в обличчя.

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Звичайно, потрібно було вигравати. Нас чекає велика перебудова, треба перезавантажуватися. Те, що ми витиснули в минулому сезоні, в цьому так бути не може. Потрібне перезавантаження", – заявив Сачко в інтерв'ю телеканалу Футбол.

Сачко очолює Ворсклу з 2014 року. Під його керівництвом команда посіла третє місце в минулому сезоні, а також вийшла в груповий етап Ліги Європи. У позаминулому сезоні команда також виявилася за межами першої шістки УПЛ.

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Після цієї нічиєї Ворскла набрала 29 очок і залишилася на 7-му місці в турнірній таблиці. У матчі 23-го туру полтавчани зіграють на виїзді з Карпатами.