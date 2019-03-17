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Бабич – про нічию з Карпатами: Маріуполь не хочуть впускати в першу шістку

21:03 662 Читать на русском
Бабич – про нічию з Карпатами: Маріуполь не хочуть впускати в першу шістку
Олександр Бабич / Фото ФК Карпати

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич поділився враженнями від матчу 22-го туру УПЛ проти Карпат (1:1).

33’ Крістіан Понде
 
Олександр Зубков 9’

"Ця нічия зіграла на руку нашим конкурентам. Нас вона не влаштовувала. Ми хотіли і намагались грати лише на перемогу. Було видно, що Карпати більше розраховували на гру від оборони і на контратаки. Команда добре почала, забила швидкий гол, але в одному моменті ми недопрацювали і пропустили.

Карпати – Маріуполь – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Ми розуміли, що нам потрібно відіграватись, тому великими силами йшли вперед і суперник декілька разів спіймав нас на контратаці. Можу сказати, що гра була рівна. Але практично усі нейтральні чи спірні моменти були в нашу сторону.

Я б акцентував увагу на 78-й хвилині, коли боковий арбітр зафіксував офсайд, якого не було. Мабуть, нас не хочуть впускати в першу шістку. Тепер від нас нічого не залежить. Ми знаємо, що Десна вдома програла і нам залишається лиш чекати на завтрашній матч Ворскли", – цитує Бабича офіційний сайт Карпат.

Карпати залишаються на 9-й сходинці турнірної таблиці, а Маріуполь з 30-ма очками на 6-й сходинці.

Карпати розписали нічию з Маріуполем, яка може відправити приазовців у другу шістку

Теги
Олександр Бабич Олександр Бабич Карпати - Маріуполь Маріуполь Маріуполь
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