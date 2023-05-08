Модріч, Родріго та його сім'я / фото: твіттер гравця

Мадридці в суботу, 6 травня, грали у фіналі Кубка Іспанії проти Осасуни. Зустріч завершилася тріумфом "вершкових", які виграли 100-й трофей у своїй історії.

Тріумф Мадрида у Кубку Іспанії у відеоогляді матчу Реал – Осасуна – 2:1

Як повідомляє El Chiringuito, Родріго свято зіпсували злодії, які пограбували його дім. Поліція розпочала пошуки злочинців. Наразі невідомо, що саме зловмисники вкрали у гравця мадридців.

Нагадаємо, Родріго став першим футболістом Реала за останні 43 роки, якому вдалося оформити дубль в фіналі Кубка Короля. Саме його голи допомогли "вершковим" привезти трофей у Мадрид.

Última hora | Robaron en la casa de Rodrygo mientras disputaba la final de la Copa del Rey



La Policía Nacional busca a los autores. pic.twitter.com/LAM5MSH865 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 8, 2023

Реал виграв свій 20-й Кубок Короля, втримавши важку перемогу в фіналі з Осасуною – Родріго провів історичний дубль