Автора історичного дубля Реала пограбували під час фіналу Кубка Короля
Бразильський форвард Реала Родріго став жертвою іспанських злочинців.
Мадридці в суботу, 6 травня, грали у фіналі Кубка Іспанії проти Осасуни. Зустріч завершилася тріумфом "вершкових", які виграли 100-й трофей у своїй історії.
Тріумф Мадрида у Кубку Іспанії у відеоогляді матчу Реал – Осасуна – 2:1
Як повідомляє El Chiringuito, Родріго свято зіпсували злодії, які пограбували його дім. Поліція розпочала пошуки злочинців. Наразі невідомо, що саме зловмисники вкрали у гравця мадридців.
Нагадаємо, Родріго став першим футболістом Реала за останні 43 роки, якому вдалося оформити дубль в фіналі Кубка Короля. Саме його голи допомогли "вершковим" привезти трофей у Мадрид.
Реал виграв свій 20-й Кубок Короля, втримавши важку перемогу в фіналі з Осасуною – Родріго провів історичний дубль