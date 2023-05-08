Модрич, Родриго и его семья / фото: твиттер игрока

Мадридцы в субботу, 6 мая, играли в финале Кубка Испании против Осасуны. Встреча завершилась триумфом "сливочных", выигравших 100-й трофей в своей истории.

Триумф Мадрида в Кубке Испании в видеообзоре матча Реал – Осасуна – 2:1

Как сообщает El Chiringuito, Родриго праздник испортили воры, ограбившие его дом. Полиция приступила к поискам преступников. Пока неизвестно, что именно злоумышленники украли у игрока мадридцев.

Напомним, Родриго стал первым футболистом Реала за последние 43 года, которому удалось оформить дубль в финале Кубка Короля. Именно его голы помогли "сливочным" привезти трофей в Мадрид.

Última hora | Robaron en la casa de Rodrygo mientras disputaba la final de la Copa del Rey



La Policía Nacional busca a los autores. pic.twitter.com/LAM5MSH865 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 8, 2023

Реал выиграл свой 20-й Кубок Короля, удержав тяжелую победу в финале с Осасуной – Родриго провел исторический дубль