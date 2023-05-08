Автора исторического дубля Реала ограбили во время финала Кубка Короля
Бразильский форвард Реала Родриго стал жертвой испанских преступников.
Мадридцы в субботу, 6 мая, играли в финале Кубка Испании против Осасуны. Встреча завершилась триумфом "сливочных", выигравших 100-й трофей в своей истории.
Триумф Мадрида в Кубке Испании в видеообзоре матча Реал – Осасуна – 2:1
Как сообщает El Chiringuito, Родриго праздник испортили воры, ограбившие его дом. Полиция приступила к поискам преступников. Пока неизвестно, что именно злоумышленники украли у игрока мадридцев.
Напомним, Родриго стал первым футболистом Реала за последние 43 года, которому удалось оформить дубль в финале Кубка Короля. Именно его голы помогли "сливочным" привезти трофей в Мадрид.
Реал выиграл свой 20-й Кубок Короля, удержав тяжелую победу в финале с Осасуной – Родриго провел исторический дубль