Тріумф Мадрида у Кубку Іспанії у відеоогляді матчу Реал – Осасуна – 2:1
Реал здобув уже 20-й Кубок Іспанії, у фіналі здолавши Осасуну. Дивіться відео голів та огляд гри Реал – Осасуна на "Футбол 24".
Вже на 2 хвилині гри Реал повів у рахунку: Вінісіус прорвався лівим флангом та віддав у центр, а Родріго розстріляв ворота памплонців. Осасуна відповіла кількома гострими ударами головою. Бензема ледь не забив – його удар у кут потягнув воротар.
Реал виграв свій 20-й Кубок Короля, втримавши важку перемогу в фіналі з Осасуною – Родріго провів історичний дубль
Класні моменти Абде та Алаби також не стали голами. В першому випадку Карвахаль встиг винести м'яч з лінії воріт, а австрієць поцілив у поперечку зі штрафного з 30 метрів. На 58 хвилині Осасуна нарешті змогла забити – Лукас Торро ударом з лету влучив точно у нижній кут. Втім, перемога була за Реалом: Родріго першим зреагував на рикошет та перекинув воротаря.