Вже на 2 хвилині гри Реал повів у рахунку: Вінісіус прорвався лівим флангом та віддав у центр, а Родріго розстріляв ворота памплонців. Осасуна відповіла кількома гострими ударами головою. Бензема ледь не забив – його удар у кут потягнув воротар.

Реал виграв свій 20-й Кубок Короля, втримавши важку перемогу в фіналі з Осасуною – Родріго провів історичний дубль

Класні моменти Абде та Алаби також не стали голами. В першому випадку Карвахаль встиг винести м'яч з лінії воріт, а австрієць поцілив у поперечку зі штрафного з 30 метрів. На 58 хвилині Осасуна нарешті змогла забити – Лукас Торро ударом з лету влучив точно у нижній кут. Втім, перемога була за Реалом: Родріго першим зреагував на рикошет та перекинув воротаря.