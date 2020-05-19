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Атлетіко став черговим претендентом на оборонця ПСЖ

00:15 39 Читать на русском
Атлетіко став черговим претендентом на оборонця ПСЖ
Лайвен Курзава / AFP

Оборонець французького Парі Сен-Жермен Лайвен Курзава потрапив до сфери зацікавлень мадридського Атлетіко.

"Матрацники" розглядають 27-річного француза потенційним підсиленням, повідомляє Marca.

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В умовах кризи Атлетіко не збирається витрачати великі суми на підсилення складу. Курзава вписується у цю стратегію, оскільки стане вільним агентом влітку. На Ванда Метрополітано він повинен створити конкуренцію, оскільки зараз у "матрацників" лише один номінальний лівий оборонець – Ренан Лоді.

Щоправда, на французького фулбека чимало претендентів. Зокрема, ним цікавляться лондонський Арсенал, Інтер і навіть Барселона.

У нинішньому сезоні Лайвен Курзава провів 23 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.

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Теги
Трансфери ПСЖ Лайвен Курзава Лайвен Курзава Атлетіко Атлетіко ПСЖ ПСЖ Іспанія Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії
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