Атлетико стал очередным претендентом на защитника ПСЖ

Защитник французского Пари Сен-Жермен Лайвен Курзава попал в сферу интересов мадридского Атлетико.

"Матрасники" рассматривают 27-летнего француза в качестве потенциального усиления, сообщает Marca.

Атлетико возобновил командные тренировки

В условиях кризиса Атлетико не собирается тратить большие суммы на усиление состава. Курзава вписывается в эту стратегию, поскольку станет свободным агентом летом. На Ванда Метрополитано он должен создать конкуренцию, поскольку сейчас у "матрасников" лишь один номинальный левый защитник – Ренан Лоди.

Правда, на французского фулбека немало претендентов. В частности, им интересуются лондонский Арсенал, Интер и даже Барселона.

В нынешнем сезоне Лайвен Курзава провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

Конец эпохи заоблачных зарплат – Лунин, Месси и другие звезды чемпионата Испании получили худшие новости