Атлетико стал очередным претендентом на защитника ПСЖ

Защитник французского Пари Сен-Жермен Лайвен Курзава попал в сферу интересов мадридского Атлетико.
"Матрасники" рассматривают 27-летнего француза в качестве потенциального усиления, сообщает Marca.
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В условиях кризиса Атлетико не собирается тратить большие суммы на усиление состава. Курзава вписывается в эту стратегию, поскольку станет свободным агентом летом. На Ванда Метрополитано он должен создать конкуренцию, поскольку сейчас у "матрасников" лишь один номинальный левый защитник – Ренан Лоди.
Правда, на французского фулбека немало претендентов. В частности, им интересуются лондонский Арсенал, Интер и даже Барселона.
В нынешнем сезоне Лайвен Курзава провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.
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