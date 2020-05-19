toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ГЕРМАНИЯ КОРОНАВИРУС БАВАРИЯ

Атлетико стал очередным претендентом на защитника ПСЖ

00:15 12 Читати українською
Атлетико стал очередным претендентом на защитника ПСЖ
Лайвен Курзава / AFP

Защитник французского Пари Сен-Жермен Лайвен Курзава попал в сферу интересов мадридского Атлетико.

"Матрасники" рассматривают 27-летнего француза в качестве потенциального усиления, сообщает Marca.

Атлетико возобновил командные тренировки

В условиях кризиса Атлетико не собирается тратить большие суммы на усиление состава. Курзава вписывается в эту стратегию, поскольку станет свободным агентом летом. На Ванда Метрополитано он должен создать конкуренцию, поскольку сейчас у "матрасников" лишь один номинальный левый защитник – Ренан Лоди.

Правда, на французского фулбека немало претендентов. В частности, им интересуются лондонский Арсенал, Интер и даже Барселона.

В нынешнем сезоне Лайвен Курзава провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

Конец эпохи заоблачных зарплат – Лунин, Месси и другие звезды чемпионата Испании получили худшие новости

blog_ava
Сын Реброва наделал шума во время матча Ференцвароша – досталось игроку сборной Венгрии
18 мая
428
Теги
Трансферы ПСЖ Лайвен Курзава Лайвен Курзава Атлетико Атлетико ПСЖ ПСЖ Испания Трансферы Трансферы Чемпионата Испании
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
20
час
:
52
мин
Герта
21:30
Унион Берлин
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук