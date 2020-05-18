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НІМЕЧЧИНА КОРОНАВІРУС БАВАРІЯ

Атлетіко відновив командні тренування

21:28 76 Читать на русском
Атлетіко відновив командні тренування
Тренування "матрацників" / твіттер Атлетіко

Услід за Барселоною і Реалом до тренувальних занять у групах повернувся і мадридський Атлетіко.

У понеділок "матрацники" взялися до групових тренувань, повідомляє офіційний твіттер мадридців.

Реал та Барселона розпочали тренування у групах

Атлетіко повернувся до занять у звичному форматі. Раніше підопічні Дієго Сімеоне займалися індивідуально. Тепер відсутність хворих на сумнозвісний коронавірус дозволила "матрацникам" готуватися до відновлення чемпіонату Іспанії без обмежень.

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Рестарт Прімери попередньо запланований на першу половину червня. На вимушену паузу Атлетіко пішов 6-м, відстаючи від зони Ліги чемпіонів усього на 1 очко.

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