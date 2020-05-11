Інтер прагне підписати зірковий дует із ПСЖ, – Calciomercato

У найближче трансферне вікно міланський Інтер збирається переманити відразу двох крайніх оборонців французького Парі Сен-Жермен.

"Нерадзуррі" націлилися на Тому Меньє та Лайвена Курзава, стверджує Calciomercato.

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Обидва виконавці стануть вільними агентами влітку та можуть вести перемовини з іншими клубами. Боси Інтера нібито вже контактували з представниками оборонців щодо можливої співпраці. Щоправда, міланцям доведеться конкурувати з багатьма клубами. Зокрема, лондонський Арсенал близький до підписання Курзава, а на його одноклубника полюють Челсі, МЮ і Тоттенхем.

У нинішньому сезоні Меньє провів 27 матчів у всіх турнірах (1 гол, 2 асисти), натомість його партнер по команді має в активі 23 поєдинки (1 м'яч, 2 результативні передачі).

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