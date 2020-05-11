toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Інтер прагне підписати зірковий дует із ПСЖ, – Calciomercato

11:08 497 Читать на русском
Інтер прагне підписати зірковий дует із ПСЖ, – Calciomercato
Курзава та Меньє (в центрі) / AFP

У найближче трансферне вікно міланський Інтер збирається переманити відразу двох крайніх оборонців французького Парі Сен-Жермен.

"Нерадзуррі" націлилися на Тому Меньє та Лайвена Курзава, стверджує Calciomercato.

Еріксен переживає справжнє жахіття – відсутність домівки, тренування в гаражі і непорозуміння з італійською поліцією

Обидва виконавці стануть вільними агентами влітку та можуть вести перемовини з іншими клубами. Боси Інтера нібито вже контактували з представниками оборонців щодо можливої співпраці. Щоправда, міланцям доведеться конкурувати з багатьма клубами. Зокрема, лондонський Арсенал близький до підписання Курзава, а на його одноклубника полюють Челсі, МЮ і Тоттенхем.

У нинішньому сезоні Меньє провів 27 матчів у всіх турнірах (1 гол, 2 асисти), натомість його партнер по команді має в активі 23 поєдинки (1 м'яч, 2 результативні передачі).

Сане зробив вибір між Гвардіолою та Мюнхеном – Баварія дає мізерні гроші, Манчестер Сіті у безвиході

blog_ava
Власники Манчестер Сіті придбали європейський клуб – там грає вихованець Шахтаря
13:41
2979
Теги
Італія Трансфери Трансфери Інтера Тома Меньє Тома Меньє Лайвен Курзава Лайвен Курзава Інтер Інтер ПСЖ ПСЖ Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери ПСЖ
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Юний одноклубник Маліновського помер від аневризми
    Італія — 15:062052 Юний одноклубник Маліновського помер від аневризми
2
дн
:
5
год
:
35
хв
Алавес
23:55
Хетафе
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук